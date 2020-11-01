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В Карибском море сформировался новый тропический шторм


1.11.2020 17:13
В Карибском море сформировался новый тропический штормФото: iz.ru

Как информирует Национальный центр по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов, в Карибском море сформировался тропический шторм, которому дали название "Эта". По данным американских специалистов, в эпицентре скорость отдельных порывов ветра может сейчас достигать 18 м/с.

Результаты наблюдений свидетельствуют о том, что "Эта" движется на запад со скоростью порядка 7 м/с. Ученые полагают, что сила шторма может возрасти, после чего он получит статус урагана.

Учитывая направление шторма, власти Гондураса и Никарагуа уже предупредили жителей северо-восточного побережья о надвигающейся опасности.

Ранее стало известно о выходе на сушу супертайфуна "Гони", который обрушился на Филиппинские острова. На текущий момент экстренные службы страны подтвердили сведения о четырех погибших и многочисленных разрушениях.

Автор: Злата Богатова

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