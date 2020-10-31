Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Подозреваемым в истязании ребенка в Ингушетии грозит по 8 лет колонии

31.10.2020 22:21

Фото: sledcom.ru



Государственное обвинение просит Сунженский районный суд в Ингушетии назначить обвиняемым в издевательствах над малолетней племянницей наказание в виде восьми лет колонии, передает агентство "Интерфакс".



Напомним, девочке, страдавшей от жестокого обращения родственников, врачи были вынуждены частично ампутировать правую руку.



Во время судебного заседания по этому резонансному делу, которое состоялось накануне, 30 октября, прокурор запросил наказание в виде восьми лет колонии для обоих фигурантов. Статус обвиняемых имеют тетя девочки по отцовской линии и ее гражданский муж, в прошлом работавший в полиции. Гособвинение просит приговорить их к отбыванию срока в условиях общего и строгого режима соответственно.



Отмечается, что во время расследования женщина активно сотрудничала с правоохранителями и признала свою вину в истязаниях семилетнего ребенка в полном объеме. При этом ее супруг так не дал признательных показаний, настаивая на своей непричастности.



Предполагается, что окончательный вердикт суд может вынести в конце следующей недели.



По материалам уголовного дела, в конце 2018 года у жительницы Сунжи поселилась ее маленькая племянница. Женщина к тому времени также воспитывала двух малолетних детей. На протяжении полутора лет обвиняемая и ее сожитель регулярно жестоко избивали девочку, в результате чего она получила тяжелые травмы. Кроме того, у ребенка было диагностировано расстройство психики, появившееся из-за перенесенных физических страданий.



После того, как тетя девочки оказалась фигуранткой уголовного дела, ее родных детей поместили в реабилитационный центр. Сожителя обвиняемой, в прошлом являвшегося прапорщиком полиции, уволили с формулировкой о проступке, который порочит честь сотрудника МВД по приказу начальника межмуниципального отдела "Сунженский".



О ребенке, попавшем в беду, стало известно летом прошлого года, когда девочку доставили в детскую клиническую больницу Ингушетии. Врачи выявили у нее множественные телесные повреждения, включая переломы рук и гангрену. После экстренной операции ребенка доставили в столичное НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где было проведено дополнительное обследование.



В Москве у девочки диагностировали застарелые переломы ребер и повреждения позвоночника. Несмотря на все усилия столичных специалистов, руку спасти не удалось. 7 августа врачи были вынуждены провести операцию по ампутации правой кисти и предплечья.



Вскоре после этого объявилась биологическая мать девочки, которая потребовала возвратить ей дочь. Осенью прошлого года детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила о том, что дело о лишении родительских прав родной матери приостановлено. Женщину официально признали законным представителем девочки. После того, как ребенка выписали из больницы, мать забрала его и уехала жить в Магас. 1 сентября этого года девочка стала первоклассницей.



Автор: Злата Богатова

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