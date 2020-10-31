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В Москве уроженец Дагестана напал на полицейских
31.10.2020 18:29
Фото: smi2.net
Как сообщила помощник главы столичного ГСУ СКР Юлия Иванова, сегодня в Москве мужчина 1988 г.р. пытался атаковать сотрудников правоохранительных органов.
По факту инцидента, случившегося на улице Петровка, уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье, передает ТАСС.
По словам Юлии Ивановой, злоумышленник напал на полицейских и нанес им несколько ударов. Сотрудники правоохранительных органов в тот момент осуществляли патрулирование в целях охраны общественного порядка. Сразу после ЧП мужчина 1988 г.р. был задержан. Обстоятельства инцидента выясняются.
Представительница СКР пояснила, что подозреваемый проигнорировал неоднократные требования прекратить противоправные действия. Учитывая, что он пытался оказывать сопротивление во время задержания, полицейские были вынуждены применить к нему физическую силу и спецсредства.
В ряде российских СМИ появились сообщения о том, что к нападению на сотрудников правопорядка причастен приезжий из Махачкалы. В прошлом он уже привлекался к ответственности за аналогичные действия, уточняется со ссылкой на источники в столичной полиции.
Накануне стало известно о происшествии в Татарстане, где полицейские застрелили подростка, пытавшегося поджечь отделение районного отдела МВД, а потом напавшего с ножом на одного из силовиков.
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