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После смерти пациентов на ИВЛ в ростовской больнице возбудили дело


18:21
После смерти пациентов на ИВЛ в ростовской больнице возбудили делоФото: livejournal.com

По итогам проверки, которая проводилась после гибели пациентов с коронавирусной инфекцией в больнице № 20 Ростова-на-Дону, было принято решение о возбуждении уголовного дела. Информация поступила от представителей СУ СКР по региону, сообщает агентство "Интерфакс".

Как подтвердили представители Следственного комитета России (СКР) по Ростовской области, уголовное дело было решено возбудить после смерти пяти пациентов. Речь идет о ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что за сутки в указанной больнице умерли более десяти пациентов, которые на тот момент были подключены к аппаратам ИВЛ. Как рассказал журналистам регионального портала "161.RU" высокопоставленный представитель местного Минздрава, причиной ЧП стала перегруженность коронавирусного госпиталя.

На условиях анонимности источники пояснил, что в больнице № 20 возникла нехватка кислорода - его не было два часа подряд на всех этажах. Это случилось из-за того, что запас вещества своевременно не был пополнен. По словам чиновника, в результате скончались пять пациентов, находившихся в реанимации, и еще несколько - в общем отделении инфекционного госпиталя.

Позже информацию о смерти целого ряда пациентов подтвердили и медработники, трудившиеся в "красной зоне" этого госпиталя.

Публикации вызвали большой резонанс, после чего глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отдал Росздравнадзору поручение сведений, которые содержались в СМИ. В местной администрации тогда утверждали, что никаких аварийных ситуаций, которые бы могли спровоцировать перебои с кислородом, у них не происходило.

26 октября скончался заразившийся коронавирусом главврач 20-й больницы Юрий Дронов, который также являлся депутатом областного Заксобрания.

На следующий день, 27 октября, заявление об уходе с поста по собственному желанию подали руководитель Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская и начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая. Сейчас у нее проводятся обыски.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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