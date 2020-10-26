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Покинули посты главы Минздрава Ростовской области и горздрава Ростова-на-Дону
13:27
Фото: ifrigate.ru
В Ростовской области ушли со своих постов Татьяна Быковская и Надежда Левицкая, пишут российские СМИ.
Ранее они соответственно занимали должности руководителя регионального Министерства здравоохранения и начальника управления ведомства по Ростову-на-Дону.
Информацию об уходе Татьяны Быковской и Надежды Левицкой подтвердили в пресс-службах губернатора области и мэрии города.
Как стало известно, губернатор Василий Голубев уже подписал заявление Татьяны Быковской, которая покинула высокий пост по собственному желанию, начиная с 27 октября. Аналогичное заявление об увольнении Надежды Левицкой, пояснили в мэрии Ростова-на-Дону, подписал и глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Быковская возглавляла Минздрав Ростовской области на протяжении длительного времени - ее назначили на этот пост в конце 2004 года. Около года назад она была задержана в рамках дела, связанного с превышением должностных полномочий. Вплоть до минувшего января чиновница находилась под домашним арестом. Отмечалось, что расследование велось по факту нарушений, которые были выявлены при оформлении закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медотходов в регионе.
Ранее скончался главный врач городской больницы № 20 Ростова-на-Дону Юрий Дронов. Именно в этом медицинском учреждении ранее и произошел инцидент с нехваткой кислорода, который получил широкое распространение в СМИ. 59-летний врач с 13 октября находился в отделении реанимации, у него диагностировали коронавирус.
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