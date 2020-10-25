|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Ростове-на-Дону умер болевший COVID-19 главврач больницы
14:43
Фото: vk.com
После скандала с нехваткой кислорода для больных скончался главный врач городской больницы № 20 Ростова-на-Дону Юрий Дронов.
Ранее это медицинское учреждение широко упоминалось в СМИ в связи с гибелью тринадцати пациентов, которым якобы не хватило кислорода.
Как стало известно, главврач ростовского госпиталя скончался от осложнений коронавируса. О смерти Юрия Дронова сообщает сегодня региональное издание "Большой Ростов". Со ссылкой на депутата местного парламента отмечается, что 59-летний врач с 13 октября находился в отделении реанимации.
Пресс-служба Заксобрания региона сообщает о том, что вся трудовая биография Юрия Дронва была тесно связана с донской медициной. В прошлом он смог пройти путь от врача-интерна кардиологического отделения БСМП № 2 Ростова до главврача горбольницы № 20, руководство которой осуществлял на протяжении последних одиннадцати лет.
Ранее в СМИ появились сообщения о нехватке кислорода в больнице № 20 из-за того, что руководство не успело вовремя пополнить запасы. Со ссылкой на собственный источник портал 161.ru писал о том, что 12 октября газа не было в течение двух часов на всех этажах. В результате скончались сразу тринадцать пациентов, которые в тот момент были подключены к аппаратам ИВЛ.
Информацию о том, что смерть пациентов могла быть связана с нехваткой кислорода, неоднократно опровергала замруководителя горадминистрации по соцвопросам Елена Кожухова.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|