Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ростове-на-Дону умер болевший COVID-19 главврач больницы

14:43

Фото: vk.com



После скандала с нехваткой кислорода для больных скончался главный врач городской больницы № 20 Ростова-на-Дону Юрий Дронов.



Ранее это медицинское учреждение широко упоминалось в СМИ в связи с гибелью тринадцати пациентов, которым якобы не хватило кислорода.



Как стало известно, главврач ростовского госпиталя скончался от осложнений коронавируса. О смерти Юрия Дронова сообщает сегодня региональное издание "Большой Ростов". Со ссылкой на депутата местного парламента отмечается, что 59-летний врач с 13 октября находился в отделении реанимации.



Пресс-служба Заксобрания региона сообщает о том, что вся трудовая биография Юрия Дронва была тесно связана с донской медициной. В прошлом он смог пройти путь от врача-интерна кардиологического отделения БСМП № 2 Ростова до главврача горбольницы № 20, руководство которой осуществлял на протяжении последних одиннадцати лет.



Ранее в СМИ появились сообщения о нехватке кислорода в больнице № 20 из-за того, что руководство не успело вовремя пополнить запасы. Со ссылкой на собственный источник портал 161.ru писал о том, что 12 октября газа не было в течение двух часов на всех этажах. В результате скончались сразу тринадцать пациентов, которые в тот момент были подключены к аппаратам ИВЛ.



Информацию о том, что смерть пациентов могла быть связана с нехваткой кислорода, неоднократно опровергала замруководителя горадминистрации по соцвопросам Елена Кожухова.



Автор: Злата Богатова

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