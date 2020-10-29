Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Иркутской области продолжаются поиски самолета Ан-2

16:11

Фото: vk.com



В Черемховском районе Иркутской области продолжают искать воздушное судно, которое в минувшем июле вылетело из Бурятии и пропало. Как информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС, сотрудники спасательных служб на борту Ми-8 ежедневно доставляются к месту проведения поисковых мероприятий.



Члены наземной группы обследует труднодоступные местности с использованием беспилотников. В частности, в течение минувших суток они осмотрели таким образом 6 кв. км территории. Все видеозаписи затем передаются в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ, где материалы проверяют и наносят на карту обследуемых секторов.



Кроме того, с вертолета сейчас осуществляется мониторинг отдаленных участков. За последние двое суток удалось просмотреть около 700 кв. км.



ЧП случилось 19 июля, когда самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" вылетел из бурятского поселка Кырен. На борту воздушного судна в тот момент находились шесть человек. Экипажу предстояло облететь Окинский и Тункинский районы в целях определения участков леса, которые были поражены шелкопрядом и нуждались в соответствующей обработке химикатами.



В самолете было двое членов экипажа и их коллеги. Командиров других четырех самолетов в дальнейшем предполагалось задействовать в работах по обработке лесов.



Автор: Злата Богатова

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