|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Иркутской области продолжаются поиски самолета Ан-2
16:11
Фото: vk.com
В Черемховском районе Иркутской области продолжают искать воздушное судно, которое в минувшем июле вылетело из Бурятии и пропало. Как информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС, сотрудники спасательных служб на борту Ми-8 ежедневно доставляются к месту проведения поисковых мероприятий.
Члены наземной группы обследует труднодоступные местности с использованием беспилотников. В частности, в течение минувших суток они осмотрели таким образом 6 кв. км территории. Все видеозаписи затем передаются в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ, где материалы проверяют и наносят на карту обследуемых секторов.
Кроме того, с вертолета сейчас осуществляется мониторинг отдаленных участков. За последние двое суток удалось просмотреть около 700 кв. км.
ЧП случилось 19 июля, когда самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" вылетел из бурятского поселка Кырен. На борту воздушного судна в тот момент находились шесть человек. Экипажу предстояло облететь Окинский и Тункинский районы в целях определения участков леса, которые были поражены шелкопрядом и нуждались в соответствующей обработке химикатами.
В самолете было двое членов экипажа и их коллеги. Командиров других четырех самолетов в дальнейшем предполагалось задействовать в работах по обработке лесов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|