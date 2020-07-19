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Под Иркутском пропал Ан-2 с шестью людьми на борту
00:33
Фото: travels-inform.ru
Самолет, переставший выходить на связь, мог совершить жесткую или аварийную посадку на территории Иркутской области, сообщает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на информированный источник отмечается, что на борту воздушного судна находится шесть человек - двое пилотов и четверо пассажиров.
Известно также, что владельцем самолета является авиакомпания "Феникс". Воздушное судно вылетело на химобработку полей из бурятского поселка Кырен. Предполагалось, что оно полетит в Иркутскую область.
В настоящее время пилоты на связь не выходят. Предположительно, речь может идти о жесткой либо аварийной посадке. Никаких сведений о судьбе людей на борту пока нет.
Как пояснил источник, на поиски пропавшего воздушного судна уже направились два самолета Ан-2.
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