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Под Новосибирском школьница заморозила новорожденного в холодильнике
28.10.2020 22:34
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Новосибирской области приступили к выяснению обстоятельств гибели новорожденного младенца. Предположительно, ребенок скончался в морозилке, куда его поместила 14-летняя мать, передает ТАСС.
ЧП случилось в населенном пункте Верх-Тула, где школьница, предположительно, насмерть заморозила ребенка в холодильнике. Сейчас девочка находится в медицинском учреждении, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко.
Мать подростка ранее вызвала скорую, полагая, что у дочери может быть аппендицит. Прибывшему в их дом фельдшеру школьница рассказала, что родила ребенка. Младенца она решила спрятать в морозилке.
К моменту обнаружения новорожденного ребенка он уже не подавал признаков жизни, пишут региональные СМИ. Медработник незамедлительно проинформировал о случившемся правоохранителей. После этого школьницу госпитализировали.
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