Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Хабаровском в реку провалился болотоход, в котором были мужчина с двумя детьми

28.10.2020 13:16

Фото: кадр видео с youtube.com



ЧП случилось на территории Амурского района Хабаровского края, когда местный житель с двумя детьми отправился на рыбалку.



Сотрудникам пожарно-спасательной части удалось установить место, где произошла авария, после чего пострадавшие были доставлены на берег.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, житель центральной части Хабаровского края отправился на рыбалку вместе с двумя детьми. Управляя болотоходом, он неверно рассчитал глубину во время форсирования реки. В результате транспортное средство опрокинулось на расстоянии около 50 м от берега.



Мужчина успел позвонить в службу 112, но не смог указать свои точные координаты, что затруднило работу спасателей. Однако сотрудникам МЧС все же удалось установить, что люди попали в беду в разлившейся протоке Пчелиная.



Прибыв к месту происшествия, спасатели обнаружил перевернувшийся на крышу четырехколесный вездеход-болотоход и отца с детьми. Зацепившись за транспортное средство, они ожидали помощи в холодной воде. Глубина составляла около двух метров. Люди без риска для жизни не смогли сами бы добраться до берега, указано в сообщении.



Пострадавших на резиновой лодке доставили на берег. Состояние отца и детей, которым предоставили теплую одежду, в тот момент оценивалось как удовлетворительное. Детей и мужчину привезли на станцию Вандан, где проживает семья.



Автор: Злата Богатова

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