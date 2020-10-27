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В России второй день подряд фиксируется рекордный уровень смертности от COVID-19
11:17
Фото: vk.com
Россия снова обновила антирекорд по числу летальных исходов, которые за минувшие сутки были зафиксированы среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Как информирует сегодня оперативный штаб, в стране скончались 346 человек.
Суточный прирост выявленных новых случаев COVID-19, которые были зарегистрированы в 84 регионах, составил 16 202. За период с начала пандемии в России коронавирусом заразились уже 1 млн 563 тыс. 976 случаев.
Число летальных исходов сейчас составляет 26 935 человек. Признаны излечившимися 1 млн 171 тыс. 301 пациентов, у которых ранее выявили коронавирус.
В Москве, где за минувшие сутки скончались 75 пациентов, второй день фиксируется спад числа новых заболевших. На сегодняшний день оперштаб сообщил о выявлении 3 670, сутками ранее показатель составил 4 312. В прошлый понедельник в российской столице зарегистрировали 5 224 зараженных.
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