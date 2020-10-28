Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Заразившийся коронавирусом Роналду не сможет сыграть с «Барселоной»

28.10.2020 10:55

Фото: livejournal.com



Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду еще не восстановился после заражения коронавирусом.



Футболист не выйдет на поле в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской "Барселоны".



Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Football Italia, Роналду за сутки до игры вновь сдал тест на коронавирус, и его результат снова был положительным. Поэтому встреча "Ювентуса" с "Барселоной", которая состоится сегодня, 28 октября, в Турине, пройдет без участия 35-летнего португальца.



Ранее стало известно о том, что Роналду заразился коронавирусом. Спортсмен сдавал первый тест 13 октября. В результате футболист уже пропустил матч сборной Португалии в Лиге наций против шведов и игру "Ювентуса" в первом туре Лиги чемпионов с киевским "Динамо", а также не участвовал во встрече с "Вероной", которая проводилась в рамках чемпионата Италии.



Роналду выходит на поле в составе "Ювентуса", начиная с лета 2018 года. В прошлом футболист входил в испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Спортсмен пять раз завоевывал "Золотой мяч" и столько же раз становился победителем Лиги чемпионов. Кроме того, Роналду является трехкратным чемпионом Англии и двукратным чемпионом Испании, а также чемпионом Италии.



Автор: Злата Богатова

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