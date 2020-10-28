Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российские космонавты 18 ноября выйдут в открытый космос

28.10.2020 10:32

Фото: smi2.net



Восемнадцатого ноября российским космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову предстоит осуществить выход в открытый космос, сообщает ТАСС.



Ранее замглавы Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов сообщил о том, что планируются выходы в ноябре 2020 года и в феврале 2021 года.



Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые сейчас уже находятся на борту Международной космической станции (МКС), 18 ноября выйдут в открытое космическое пространство. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу государственно корпорации "Роскосмос".



Сколько может продлиться период нахождения в открытом космосе, пока не уточняется, известно лишь, что в феврале следующего года будет осуществлен еще один выход. По словам замгендиректора РКК "Энергия" Сергея Романова, целью выходов являются подготовительные мероприятия к отстыковке модуля "Пирс". В 2021 году он вместе с кораблем "Прогресс" будет откреплен от модуля "Звезда", его место займет новый модуль "Наука". Соответствующий запуск запланирован на апрель 2021 года.



"Прогресс" с "Пирсом", как и другие отработавшие свое космические аппараты, после отстыковки затопят в акватории Тихого океана.



Напомним, несколько дней назад в Казахстане успешно осуществил посадку спускаемый аппарат "Союз МС-16". Как и планировалось, он приземлился к юго-востоку от Жезказгана, сразу после чего космонавтов эвакуировали. После продолжительной экспедиции на Землю смогли возвратиться трое членов экипажа - россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также их американский коллега из NASA Крис Кэссиди. Врачи на месте провели первичный осмотр, определив артериальное давление и уровень кислорода в крови космонавтов. Затем все члены экипажа вылетели в Москву.



Автор: Злата Богатова

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