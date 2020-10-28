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В Великобритании зафиксирован суточный рекорд смертности от коронавируса
28.10.2020 01:12
Фото: vk.com
За минувшие сутки в Великобритании скончались 367 инфицированных COVID-19, передает телевизионный канал Sky News.
Со ссылкой на данные правительства королевства отмечается, что подобный уровень летальных исходов в стране фиксировался лишь в мае.
В последний раз такие высокие показатели были зарегистрированы 27 мая, когда среди пациентов с подтвержденным коронавирусом за сутки умерло 422 человека. Как отмечает канал, сегодняшняя цифра оказалась на 256 выше вчерашней.
Как заявила руководитель Службы общественного здравоохранения страны Ивонн Дойл, подобная статистика может сохраняться в течение некоторого времени. Власти следят за тенденцией роста числа летальных исходов.
Согласно официальным данным, за последний день на территории Великобритании зарегистрировали еще 22 885 новых случаев COVID-19. В сравнении с понедельником показатель вырос почти на 2 тыс.
В общей сложности за период с начала пандемии в Великобритании коронавирусом заболели 917,5 тыс. человек. Свыше 45 тыс. случаев коронавируса завершились летальным исходом.
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