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В Великобритании зафиксирован суточный рекорд смертности от коронавируса


28.10.2020 01:12
В Великобритании зафиксирован суточный рекорд смертности от коронавирусаФото: vk.com

За минувшие сутки в Великобритании скончались 367 инфицированных COVID-19, передает телевизионный канал Sky News.

Со ссылкой на данные правительства королевства отмечается, что подобный уровень летальных исходов в стране фиксировался лишь в мае.

В последний раз такие высокие показатели были зарегистрированы 27 мая, когда среди пациентов с подтвержденным коронавирусом за сутки умерло 422 человека. Как отмечает канал, сегодняшняя цифра оказалась на 256 выше вчерашней.

Как заявила руководитель Службы общественного здравоохранения страны Ивонн Дойл, подобная статистика может сохраняться в течение некоторого времени. Власти следят за тенденцией роста числа летальных исходов.

Согласно официальным данным, за последний день на территории Великобритании зарегистрировали еще 22 885 новых случаев COVID-19. В сравнении с понедельником показатель вырос почти на 2 тыс.

В общей сложности за период с начала пандемии в Великобритании коронавирусом заболели 917,5 тыс. человек. Свыше 45 тыс. случаев коронавируса завершились летальным исходом.

Автор: Злата Богатова

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