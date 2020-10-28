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В Белоруссии объявили забастовку преподаватели и студенты МГЛУ


28.10.2020 00:39
В Белоруссии объявили забастовку преподаватели и студенты МГЛУФото: livejournal.com

Профессорско-преподавательский состав и часть Минского государственного лингвистического университета официально уведомили ректорат о забастовке. Как пишут белорусские СМИ, сотрудники вуза направили администрации соответствующее письменное заявление еще 26 октября.

Часть студентов МГЛУ выражают поддержку оппозиционно настроенным преподавателям. Информации о реакции руководства университета пока нет.

По данным открытых источников, представители бастующего профессорско-преподавательского состава также обратились к своим студентам и сообщили им о забастовке. Видеозапись обращения, которое было записано на крыльце МГЛУ, появилась в телеграм-канале "МГЛУ за Свободу".

В течение последних двух месяцев преподаватели и студенты этого вуза неоднократно были замечены среди участников оппозиционных акций протеста. Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко заменил ректора МГЛУ и еще двух вузов, руководство которых поддерживало проведение несанкционированных мероприятий и защищало студентов, задержанных во время манифестаций.

20 октября стало известно, что ректором МГЛУ стала Наталья Лаптева, сменившая Наталью Баранову. Как заявила новый руководитель университета, приоритетной задачей она видит воспитание у учащихся политической культуры. По словам Лаптевой, студенты должны уметь делать осознанный выбор в непростой современной обстановке.

Автор: Злата Богатова

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