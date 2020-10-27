Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Эльбрусе уже неделю ищут альпинистку из Петербурга

27.10.2020 22:18

Фото: st-hatena.com



Десятки спасателей задействованы в поисках пропавшей на Эльбрусе петербурженки Екатерины Климовской.



Как пишут российские СМИ, она уже имела опыт восхождений и отправилась в горы в сопровождении квалифицированных гидов.



ЧП случилось около недели назад, когда из-за погоды маршрут к восточной вершине пятитысячника превратился в труднопроходимый. Восстановить события попытался портал "Фонтантка.ру". По данным интернет-газеты, группа из 15 человек, а также двое инструкторов и помощник вышли из Северного приюта, расположенного на уровне 3800 метров, поздним вечером 18 октября.



Альпинисты, совершавшие восхождение на восточную вершину Эльбруса по северному склону, выдвинулись из лагеря в 23:00 Маршрут был заранее согласован с МЧС. Вскоре поднялась сильная метель, и главный инструктор Дмитрий Литвинов дал сигнал о возвращении. Начав обратный спуск, опытный гид прошел мимо основной тропы в условиях плохой видимости. По словам членов группы, в тот момент стало плохо двум альпинистам - девушке и молодому человеку, после чего с ними остался один из инструкторов. Три человека были вынуждены возвращаться отдельно от основного состава группы. Первая часть отряда возвратилась в базовый лагерь к 19:00 19 октября.



Как выяснилось позже, в числе трех человек, оставшихся в горах, и была петербурженка Екатерина Климовская. Вместе с гидом Алексеем Пузиковым и еще одним альпинистом, который не мог идти самостоятельно, она переждала ночь в укрытии. После рассвета они пошли в Северный приют, и в какой-то момент инструктор потерял девушку из виду. Однако сразу он никаких адекватных мер для выяснения ситуации не предпринял. Помогая второму члену группы, гид продолжал спуск. Вскоре они добрались до лагеря.



После того, как в петербурженка так и не возвратилась в лагерь, а поиски результатов не принесли, альпинисты обратились за помощью к сотрудникам МЧС. К тому времени с момента исчезновения женщины уже прошло более двух суток.



Отмечается, что точный путь, по которому шла группа, организаторы восхождения указать не смогли. Кроме того, альпинисты не были в связке, несмотря на плохую погоду и низкую видимость. В качестве самостраховки они использовали лишь трекинговые палки. Однако доктрина "Клуба приключений", который проводил мероприятие, заключается в том, что за отведенное время невозможно подготовить неопытных людей к восхождению. Они идут на склон по отдельности, чтобы при срыве "погиб только сорвавшийся". Иначе рискует вся связка, ведь в ней люди, не обладающие навыком "зарубиться на склоне и спасти упавшего".



Автор: Злата Богатова

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