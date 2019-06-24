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В новгородской деревне Жестяная Горка найдены останки более 400 жертв массовых расстрелов
24.6.2019 21:32
Фото: utimenews.org
Как передает агентство "Интерфакс", среди тех, кто был убит оккупантами в годы Великой Отечественной войны, много детей.
Со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР сообщается, что в земле нашли множество личных вещей фрагментов одежды, пуговиц. Однако предметов, которые бы помогли установить личность кого-либо из погибших, отыскать пока не удалось.
В деревне продолжаются масштабные исследования, к проведению которых присоединились военные 90 поискового батальона оборонного ведомства РФ. После того, как работы будут завершены, в окрестностях Жестяной Горки предполагается создать мемориал, чтобы увековечить память новгородцев, которые погибли в период оккупации.
Ранее сообщалось об обнаружении захоронения, в котором могли находиться более трех тысяч человек. Предположительно, массовые казни на этом месте проводились в 1942-1943 годах. В годы войны от рук оккупантов там погибали жители Ленинградской (сейчас Новгородской) и Псковской областей. Среди них были русские, евреи, цыгане, а также представители других национальностей.
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