|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Пакистане при взрыве в медресе погибли 8 человек, пострадали более 100
27.10.2020 17:33
Фото: netdna-ssl.com
Взрыв прогремел в одном из медресе Пешавара - административного центра пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва и важного для пуштунов города.
Как сообщают зарубежные СМИ, жертвами инцидента стали восемь человек, более 110 получили ранения.
Со ссылкой на источники в экстренных службах Пешавара отмечается, что в медресе взорвалась сумка со взрывчаткой. В результате ЧП погибли и пострадали молодые люди, пришедшие на занятие по изучению Корана. Жертвам взрыва было от 20 до 25 лет.
Среди тех, кто получил ранения, двое преподавателей, пояснили представители местной полиции. По их данным, в сумке могло находиться около 5 кг взрывчатого вещества.
О своей ответственности за теракт пока не объявила ни одна экстремистская группировка, проявляющая активность в регионе.
Ранее сообщалось о взрыве в Кабуле, который унес жизни 29 человек. ЧП случилось около одного из образовательных учреждений столицы Афганистана.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|