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Навального обвинили в злоупотреблении правом гостя
12:26
Фото: voskhodinfo.su
Немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовала письма читателей, которые выражают недовольство в связи с высказываниями российского блогера Алексея Навального.
Оппозиционера обвинили в злоупотреблении правом гостя.
В частности, Вольфганг Хайнц, с письмом которого знакомит газета, обвинил россиянина в оскорбительных репликах в адрес экс-канцлера Герхарда Шредера. Будучи гостем Германии, Алексей Навальный не имеет права вмешиваться во внутреннюю политику страны, подчеркивает читатель. В своих посланиях жители ФРГ также призывают официальный Берлин не доверять Навальному, хотя он и стал "жертвой покушения с помощью отравляющих веществ". Вместе с тем, он сейчас "является крайне неоднозначным политиком", пишут жители ФРГ.
Ранее Герхард Шредер выразил намерение судиться с германским изданием Bild, которое опубликовало интервью с Алексеем Навальным. По его мнению, газета распространила совершенно необоснованные сведения о "тайных платежах", которые он якобы получает от Москвы.
После того, как Навальному внезапно стало плохо 20 августа в самолете, следовавшем из Томска в Москву, его поместили в одну из больниц Омска. Вскоре после этого родственники, несмотря на рекомендации российских медиков, настояли на том, чтобы блогера вывезли за границу. В результате оппозиционер оказался в Берлине, где получил статус "гостя канцлера". Навальному оказывали помощь в знаменитой клинике "Шарите", где в прошлом лечили Ангелу Меркель, Бориса Ельцина, Михаила Горбачева и Эдуарда Шеварднадзе.
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