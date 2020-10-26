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На солнечной стороне Луны найдены запасы воды
26.10.2020 20:59
Фото: kapital.kz
Следы воды впервые удалось зафиксировать на обращенной к Земле стороне Луны в результате исследований, которые проводились с использованием летающего инфракрасного телескопа SOFIA.
Об этом открытии руководитель американского агентства Джим Брайденстайн рассказал в своем твиттере.
Как стало известно, воду на Луне удалось выявить во время исследований, проводившихся с использованием SOFIA. Эта стратосферная американо-германская обсерватория была установлена на борту воздушного судна Boeing 747.
По словам Джима Брайденстайна, на текущий момент специалисты пока еще не могут с уверенностью судить о том, получится ли использовать найденную на Луне воду в качестве ресурса. При этом поиск водных запасов на естественном спутнике Земли является одним из ключевых направлений исследований в рамках проекта Artemis.
Масштабная программа Artemis предполагает высадку американских астронавтов на Луну, которая может произойти уже в 2024 году.
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