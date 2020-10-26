Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На солнечной стороне Луны найдены запасы воды

26.10.2020 20:59

Фото: kapital.kz



Следы воды впервые удалось зафиксировать на обращенной к Земле стороне Луны в результате исследований, которые проводились с использованием летающего инфракрасного телескопа SOFIA.



Об этом открытии руководитель американского агентства Джим Брайденстайн рассказал в своем твиттере.



Как стало известно, воду на Луне удалось выявить во время исследований, проводившихся с использованием SOFIA. Эта стратосферная американо-германская обсерватория была установлена на борту воздушного судна Boeing 747.



По словам Джима Брайденстайна, на текущий момент специалисты пока еще не могут с уверенностью судить о том, получится ли использовать найденную на Луне воду в качестве ресурса. При этом поиск водных запасов на естественном спутнике Земли является одним из ключевых направлений исследований в рамках проекта Artemis.



Масштабная программа Artemis предполагает высадку американских астронавтов на Луну, которая может произойти уже в 2024 году.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 105

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 24.10.2020 23:05 Ученые смогли частично избавить мышей от синдрома Дауна

Ученые смогли частично избавить мышей от синдрома Дауна 23.10.2020 15:51 Ученые впервые точно измерили скорость вращения черной дыры

Ученые впервые точно измерили скорость вращения черной дыры 22.10.2020 07:45 Рогозин поздравил экипаж «Союза МС-16» с успешной посадкой

Рогозин поздравил экипаж «Союза МС-16» с успешной посадкой 21.10.2020 06:13 В 2022 году запустят зонд к астероиду Психея

В 2022 году запустят зонд к астероиду Психея 19.10.2020 17:37 Хакеры атаковали японских разработчиков вакцины от COVID-19