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Баку обвинил Ереван в нарушении режима прекращения огня


09:04
СтепанакертФото: vk.com
Степанакерт

Как заявили в Министерстве обороны Азербайджана, сегодня утром Вооруженные силы (ВС) Армении нарушили очередное соглашение о перемирии.

Соответствующая договоренность была достигнута накануне вечером и должна была вступить в силу сегодня утром - в 7:00 по московскому времени.

В сообщении Минобороны Азербайджана указано, что ВС Армении ведут обстрелы города Тертер и близлежащих населенных пунктов, нарушая условия нового гуманитарного режима прекращения огня. По данным Баку, армянские военные также подвергают артиллерийскому обстрелу позицию ВС Азербайджана в населенном пункте Сефийен Лачинского района, атакуя его из города Лачин.

В Степанакерте заявления азербайджанского ведомства уже опровергли. Как подчеркнули в Министерстве обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), они "строго соблюдают режим перемирия". Звучащие в Баку обвинения представляют собой лишь очередную попытку "подготовить информационную почву для дальнейших провокаций".

Ранее в Twitter помощника американского президента по нацбезопасности Роберта О'Брайена появились поздравления Баку и Еревана с достижением договоренности о гуманитарном прекращении огня. Как пояснил представитель американского руководства, соглашение удалось оформить при активном содействии госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео и его первого заместителя Стивена Бигэна.

Автор: Злата Богатова

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