Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Белый дом поздравил Баку и Ереван с достижением договоренности о прекращении огня

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Фото: bryansktoday.ru



Администрация Белого дома поздравила руководство Азербайджана и Армении с достижением договоренности о гуманитарном перемирии.



Соответствующего содержания публикация появилась в Twitter помощника американского президента по нацбезопасности Роберта О'Брайена.



Представитель властей США поздравил руководство Армении и Азербайджана с достижением договоренности о гуманитарном прекращении огня. Как напомнил в своем Twitter помощник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен, в минувшую субботу он участвовал во встрече с руководителями МИД двух стран, которая состоялась в Вашингтоне.



По итогам переговоров с представителями властей Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном, а также после телефонных бесед с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым удалось прийти к соглашению о прекращении огня.



О'Брайен также подчеркнул, что благодаря договоренности, достигнутой Баку и Ереваном, будут спасены жизни с обеих сторон. Представитель Вашингтона также указал на важную роль в переговорном процессе американского госсекретаря Майкла Помпео и его первого заместителя Стивена Бигэна.



В совместном заявлении, которое ранее опубликовал Госдеп США, представители руководства Азербайджана и Армении подтверждали свою приверженность "выполнению и соблюдению гуманитарного прекращения огня", согласованному ранее по итогам переговоров в Москве.



Предполагается, что условия новых договоренностей начнут действовать в 07:00 по московскому времени 26 октября.



Ранее в Баку сообщили о гибели российского подростка после обстрела Гянджи. Как рассказали представители властей Азербайджана, в больнице скончался 13-летний гражданин РФ, попавший под ракетный обстрел Гянджа 17 октября.



Автор: Злата Богатова

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