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Названы способы проверить себя на коронавирус
08:15
Фото: vk.com
Существует ряд методов для проверки себя на наличие коронавируса, сообщил инфекционист и вакцинолог, главврач центра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.
О наиболее эффективных способах исследования он подробно рассказал в интервью радио Sputnik.
По словам Евгения Тимакова, обнаружить в организме коронавирус можно при помощи мазка ПЦР и тестов, которые способны выявить антитела двух различных видов. Выбор того или иного способа зависит от периода болезни. В случаях, когда человек только что мог контактировать с зараженным COVID-19 и чувствует, что "начинает заболевать", необходим тест ПЦР. Он проводится в виде мазка и берется через носо- или ротоглотку. По словам Тимакова, результаты теста могут отличаться, и для получения достоверных сведений обе пробы стоит смешивать в одной пробирке.
Эксперт указал, что антитела появляются в организме лишь на седьмые–десятые сутки с начала заболевания. Поэтому сразу сдавать кровь на антитела "бессмысленно и бесполезно".
После заражения в организме человека формируется иммуноглобулин М, и лишь спустя две-три недели - иммуноглобулин G. От срока вероятного контакта с носителем и начала заболевания и зависит, на какой именно иммуноглобулин необходимо сдавать анализ, как и ПЦР из носа. Исследование на иммуноглобулин G позволяет установить, болел ли человек коронавирусом ранее.
Ранее были названы регионы РФ с самым быстрым ростом числа больных COVID-19. Как рассказал специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, в целом с сентября ситуация с увеличением темпов заражения коронавирусом стала серьезнее по всей РФ. Учитывая ухудшение эпидемиологической обстановки, было принято решение о введении нового - "темно-красного" цвета на карте, где отмечается рост количества инфицированных COVID-19. В эту зону вошли Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Марий Эл, Ненецкий АО, Новосибирская и Новгородская области, а также Севастополь.
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