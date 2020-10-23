|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Названы регионы РФ с самым быстрым ростом числа больных COVID-19
11:14
Фото: vk.com
Специалисты Центра экономических исследований были вынуждены ввести темно-красный цвет на карте по распространяемости коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
О регионах, где фиксируется наиболее быстрый рост числа зараженных, рассказал эксперт по статистике и моделированию центра Агаси Тавадян.
По словам специалиста, в целом с сентября ситуация с увеличением темпов заражения корнавирусом стала серьезнее по всей РФ. Учитывая, ухудшение эпидемиологической обстановки, эксперты приняли решение о введении нового - "темно-красного" цвета на карте, где отмечается рост количества инфицированных COVID-19.
Как сообщил Агаси Тавадян, в зону, где обстановка остается наиболее острой, вошли Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Марий Эл, Ненецкий АО, Новосибирская и Новгородская области, а также Севастополь.
Накануне суточный прирост числа зараженных в России впервые превысил отметку в 17 тыс. человек.
Ранее руководитель российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что продолжающаяся сейчас пандемия обнаружила проблемные моменты в обеспечении людей плановыми лечебными и профилактическими мероприятиями. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире существенно ухудшилась на протяжении последних недель, подчеркнул глава ведомства, добавив, что речь идет сейчас о серьезном вызове, который требует "большей гибкости и совершенствования системы здравоохранения". Реакция должна последовать от всех государств без исключения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|