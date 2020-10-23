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Названы регионы РФ с самым быстрым ростом числа больных COVID-19


11:14
Названы регионы РФ с самым быстрым ростом числа больных COVID-19Фото: vk.com

Специалисты Центра экономических исследований были вынуждены ввести темно-красный цвет на карте по распространяемости коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

О регионах, где фиксируется наиболее быстрый рост числа зараженных, рассказал эксперт по статистике и моделированию центра Агаси Тавадян.

По словам специалиста, в целом с сентября ситуация с увеличением темпов заражения корнавирусом стала серьезнее по всей РФ. Учитывая, ухудшение эпидемиологической обстановки, эксперты приняли решение о введении нового - "темно-красного" цвета на карте, где отмечается рост количества инфицированных COVID-19.

Как сообщил Агаси Тавадян, в зону, где обстановка остается наиболее острой, вошли Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Марий Эл, Ненецкий АО, Новосибирская и Новгородская области, а также Севастополь.

Накануне суточный прирост числа зараженных в России впервые превысил отметку в 17 тыс. человек.

Ранее руководитель российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что продолжающаяся сейчас пандемия обнаружила проблемные моменты в обеспечении людей плановыми лечебными и профилактическими мероприятиями. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире существенно ухудшилась на протяжении последних недель, подчеркнул глава ведомства, добавив, что речь идет сейчас о серьезном вызове, который требует "большей гибкости и совершенствования системы здравоохранения". Реакция должна последовать от всех государств без исключения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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