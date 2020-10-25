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Власти Кузбасса прокомментировали скопление тел умерших в морге в Новокузнецке


00:33
Власти Кузбасса прокомментировали скопление тел умерших в морге в НовокузнецкеФото: vk.com

Как заявили представители Министерства здравоохранения Кемеровской области, в морге в Новокузнецке действительно скопились останки скончавшихся пациентов. Это случилось из-за того, что родственники многих умерших сейчас сами болеют либо находятся на изоляции. В результате они пока не могут забрать тела.

По причине того, что заболевшие или находящиеся на карантине родственники умерших пока не могут забрать тела, в морге Новокузнецка действительно наблюдается скопление останков, подтвердили в региональном Минздраве. Представители местных властей пояснили, что на сложившуюся ситуацию также оказал влияние дефицит кадров - в городе не хватает патологоанатомов.

Ранее аналогичный комментарий по ситуации в "ковидном" госпитале Барнаула дал Минздрав Алтайского края. В ведомстве отреагировали на публикацию в соцсетях видео, на кадрах которого можно было увидеть тела умерших пациентов. Позднее в интернете появился еще один шокирующий ролик, записанный в Новокузнецке.

Автор: Злата Богатова

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