|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Власти Кузбасса прокомментировали скопление тел умерших в морге в Новокузнецке
00:33
Фото: vk.com
Как заявили представители Министерства здравоохранения Кемеровской области, в морге в Новокузнецке действительно скопились останки скончавшихся пациентов. Это случилось из-за того, что родственники многих умерших сейчас сами болеют либо находятся на изоляции. В результате они пока не могут забрать тела.
По причине того, что заболевшие или находящиеся на карантине родственники умерших пока не могут забрать тела, в морге Новокузнецка действительно наблюдается скопление останков, подтвердили в региональном Минздраве. Представители местных властей пояснили, что на сложившуюся ситуацию также оказал влияние дефицит кадров - в городе не хватает патологоанатомов.
Ранее аналогичный комментарий по ситуации в "ковидном" госпитале Барнаула дал Минздрав Алтайского края. В ведомстве отреагировали на публикацию в соцсетях видео, на кадрах которого можно было увидеть тела умерших пациентов. Позднее в интернете появился еще один шокирующий ролик, записанный в Новокузнецке.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|