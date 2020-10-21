Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Алтайские чиновники объяснили скопление трупов в подвалах госпиталя

10:19

Фото: noticiasaominuto.com



В качестве одной из причин сложившейся обстановки было названо то, что родственники не могут быстро забирать тела умерших.



Комментарий по ситуации в "ковидном" госпитале Барнаула дал Минздрав Алтайского края.



В ведомстве отреагировали на публикацию в соцсетях видео, снятого в "ковидном" госпитале Барнаула, который оборудовали в больнице No 12. На кадрах можно было увидеть тела умерших пациентов, которые приходится хранить в подвале. Останки в мешках лежат как на каталках, так и на полу. Причиной этого, пояснили в региональном Минздраве, стала нехватка патологоанатомов. На фоне роста летальных исходов нагрузка на специалистов заметно возросла.



Инфекционный госпиталь для больных с COVID-19 в указанной больнице было решено вновь развернуть с 10 сентября. Представители местных властей отметили, что первоначально он рассчитывался на 360 коек. Однако с увеличением количества зараженных пациентов становилось все больше. В результате коечный фонд увеличили до 600 мест.



В Минздраве также сообщили о том, что типовой проект здания больницы не предусматривает наличие камер в достаточном объеме для такого числа умерших. В результате их пока вынуждены поместить в подвал, где не так давно была оборудована специальная комната, где поддерживается нужный температурный режим.



Ведомство рассчитывает урегулировать ситуацию в течение нескольких ближайших дней, указано в сообщении.



Ранее власти Алтайского края объяснили шквал обращений к врачам.



Автор: Злата Богатова

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