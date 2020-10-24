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Мясников ответил Жириновскому, который призвал лишить его диплома врача
14:23
Фото: kinorebus.ru
Главврач столичной больницы No71 Александр Мясников прокомментировал высказывания в его адрес главы ЛДПР Владимира Жириновского.
Политик ранее заявил о том, что доктора надо лишить диплома и права заниматься медицинской деятельностью.
Как написал Александр Мясников в своем Telegram-канале, он искренне уважает Владимира Жириновского. По словам врача, он понимал, что когда выступая против высказываний политика, мог "навлечь на себя недовольство". Вместе с тем, подчеркнул доктор Мясников, он, как и его оппонент, лишь высказывал собственное мнение в надежде, что оно даст кому-то возможность "понять, что к чему".
Ранее Владимир Жириновский выступил с призывом лишить Александра Мясникова диплома врача. Это произошло после заочного спора, посвященного закрытию границ из-за пандемии коронавируса.
Глава ЛДПР с возмущением прокомментировал визиты Мясникова на различные российские телевизионные каналы и радиостанции, где тот высказывался о том, что летние турпоездки никак не влияют на распространение заболевания. Жириновский при этом напомнил, что по всему миру власти вновь принимают решения об ужесточении карантинных ограничений. Во многих странах приостановили работу бары, рестораны и дискотеки, а в некоторых государствах с учетом эпидемиологической угрозы даже ввели комендантский час.
Около недели назад Жириновский высказался о том, что следует запретить выезд из РФ в связи с началом в России второй волны коронавируса. Политик подчеркивал, что лица, ответственные за решение открыть границы "должны быть наказаны". И в будущем поездки стоит возобновлять исключительно в страны, где уже полностью преодолели эпидемию, добавил Жириновский.
Вскоре Мясников опроверг мнение о том, что именно россияне, которые отдыхали за рубежом, виноваты в повторной волне заражений. По словам доктора, речь идет лишь о неком ожидаемом спаде, после которого наступил "ожидаемый подъем".
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