|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Россиянин организовал разбойное нападение на отель в Турции
25.10.2020 12:01
Фото: villarenters.ru
Гражданин РФ, являющийся владельцем отеля в Анталье, организовал нападение на него группы из пятнадцати человек.
Инцидент произошел после того, как россиянин повздорил с турецким управляющим, пишет Hurriyet.
По данным газеты, в минувшем мае 27-летний турецкий гражданин Орхан Каплан арендовал небольшой отель Olimpos, расположенный в районе Кумлуджа. Владельцем гостиницы, снятой сразу на пять месяцев, является россиянин, имя которого в публикации не называется.
В октябре Каплан обратился к владельцу гостиницы с предложением продлить контракт на аренду отеля. По его словам, из-за коронавирусной пандемии туристический сезон оказался не таким успешным, как он рассчитывал. Но гражданин РФ, отказавшись от дальнейшего сотрудничества, в категоричной форме потребовал незамедлительно освободить гостиницу. Владелец объекта пояснил, что ожидает прибытия своих гостей.
Каплан пытался объяснить, что отдыхающим у него туристам потребуется еще 15 дней, чтобы покинуть номера. Кроме того, в отель должны были приехать другие отдыхающие. В ответ владелец гостиницы начал угрожать, что теперь собирается "разговаривать на понятном языке".
На следующий день после конфликта, 21 октября, когда постояльцы завтракали, в здание ворвались пятнадцать человек, говоривших по-русски. Схватив управляющего, они связали его и стали избивать на глазах изумленных туристов. Нападавшие объявили отдыхающим, что они должны немедленно покинуть отель. Один из злоумышленников, которые кричали, что они "русская мафия", во время инцидента похитил находившиеся в сейфе гостиницы 1200 лир.
Сейчас правоохранительные органы Турции восстанавливают ход событий и продолжают опрос очевидцев, выясняя все обстоятельства происшествия.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|