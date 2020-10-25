Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россиянин организовал разбойное нападение на отель в Турции

25.10.2020 12:01

Фото: villarenters.ru



Гражданин РФ, являющийся владельцем отеля в Анталье, организовал нападение на него группы из пятнадцати человек.



Инцидент произошел после того, как россиянин повздорил с турецким управляющим, пишет Hurriyet.



По данным газеты, в минувшем мае 27-летний турецкий гражданин Орхан Каплан арендовал небольшой отель Olimpos, расположенный в районе Кумлуджа. Владельцем гостиницы, снятой сразу на пять месяцев, является россиянин, имя которого в публикации не называется.



В октябре Каплан обратился к владельцу гостиницы с предложением продлить контракт на аренду отеля. По его словам, из-за коронавирусной пандемии туристический сезон оказался не таким успешным, как он рассчитывал. Но гражданин РФ, отказавшись от дальнейшего сотрудничества, в категоричной форме потребовал незамедлительно освободить гостиницу. Владелец объекта пояснил, что ожидает прибытия своих гостей.



Каплан пытался объяснить, что отдыхающим у него туристам потребуется еще 15 дней, чтобы покинуть номера. Кроме того, в отель должны были приехать другие отдыхающие. В ответ владелец гостиницы начал угрожать, что теперь собирается "разговаривать на понятном языке".



На следующий день после конфликта, 21 октября, когда постояльцы завтракали, в здание ворвались пятнадцать человек, говоривших по-русски. Схватив управляющего, они связали его и стали избивать на глазах изумленных туристов. Нападавшие объявили отдыхающим, что они должны немедленно покинуть отель. Один из злоумышленников, которые кричали, что они "русская мафия", во время инцидента похитил находившиеся в сейфе гостиницы 1200 лир.



Сейчас правоохранительные органы Турции восстанавливают ход событий и продолжают опрос очевидцев, выясняя все обстоятельства происшествия.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 25.10.2020 11:29 В Камеруне 6 детей погибли при нападении сепаратистов на школу

В Камеруне 6 детей погибли при нападении сепаратистов на школу 24.10.2020 23:19 Под Калугой двое подростков погибли в вылетевшей в кювет машине

Под Калугой двое подростков погибли в вылетевшей в кювет машине 24.10.2020 22:45 В Азовском море танкер получил значительные пробоины после взрыва

В Азовском море танкер получил значительные пробоины после взрыва 24.10.2020 22:21 Под Выборгом убили отца бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова

Под Выборгом убили отца бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова 23.10.2020 20:25 В Челябинске родители выбросили в реку тело умершего младенца