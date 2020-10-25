ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Выборгом убили отца бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова
Под Выборгом убили отца бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова
Названы регионы РФ с самым быстрым ростом числа больных COVID-19
Названы регионы РФ с самым быстрым ростом числа больных COVID-19
Нурмагомедов победил Гэтжи и объявил о завершении карьеры
Нурмагомедов победил Гэтжи и объявил о завершении карьеры
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Белый дом поздравил Баку и Ереван с достижением договоренности о прекращении огняБелый дом поздравил Баку и Ереван с достижением договоренности о прекращении огня
Тихановская объявила о начале «общенациональной забастовки»Тихановская объявила о начале «общенациональной забастовки»
Мясников ответил Жириновскому, который призвал лишить его диплома врачаМясников ответил Жириновскому, который призвал лишить его диплома врача
В центр Минска перед акцией протеста начали стягивать спецтехникуВ центр Минска перед акцией протеста начали стягивать спецтехнику
Россиянин организовал разбойное нападение на отель в ТурцииРоссиянин организовал разбойное нападение на отель в Турции

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Россиянин организовал разбойное нападение на отель в Турции


25.10.2020 12:01
Россиянин организовал разбойное нападение на отель в ТурцииФото: villarenters.ru

Гражданин РФ, являющийся владельцем отеля в Анталье, организовал нападение на него группы из пятнадцати человек.

Инцидент произошел после того, как россиянин повздорил с турецким управляющим, пишет Hurriyet.

По данным газеты, в минувшем мае 27-летний турецкий гражданин Орхан Каплан арендовал небольшой отель Olimpos, расположенный в районе Кумлуджа. Владельцем гостиницы, снятой сразу на пять месяцев, является россиянин, имя которого в публикации не называется.

В октябре Каплан обратился к владельцу гостиницы с предложением продлить контракт на аренду отеля. По его словам, из-за коронавирусной пандемии туристический сезон оказался не таким успешным, как он рассчитывал. Но гражданин РФ, отказавшись от дальнейшего сотрудничества, в категоричной форме потребовал незамедлительно освободить гостиницу. Владелец объекта пояснил, что ожидает прибытия своих гостей.

Каплан пытался объяснить, что отдыхающим у него туристам потребуется еще 15 дней, чтобы покинуть номера. Кроме того, в отель должны были приехать другие отдыхающие. В ответ владелец гостиницы начал угрожать, что теперь собирается "разговаривать на понятном языке".

На следующий день после конфликта, 21 октября, когда постояльцы завтракали, в здание ворвались пятнадцать человек, говоривших по-русски. Схватив управляющего, они связали его и стали избивать на глазах изумленных туристов. Нападавшие объявили отдыхающим, что они должны немедленно покинуть отель. Один из злоумышленников, которые кричали, что они "русская мафия", во время инцидента похитил находившиеся в сейфе гостиницы 1200 лир.

Сейчас правоохранительные органы Турции восстанавливают ход событий и продолжают опрос очевидцев, выясняя все обстоятельства происшествия.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В России за сутки выявили почти 16 тыс. случаев COVID-19В России за сутки выявили почти 16 тыс. случаев COVID-19
Турция готова отправить войска в АзербайджанТурция готова отправить войска в Азербайджан
Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATPРублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP
Ефремову смягчили приговорЕфремову смягчили приговор
В горах Алтая найден погибшим второй участник группы по учету животныхВ горах Алтая найден погибшим второй участник группы по учету животных

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru