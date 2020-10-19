Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Хабиб не смог самостоятельно подняться на весы

14:22

Фото: хабиб businessinsider.com



Во время церемонии взвешивания чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, вставая на весы, опирался на руки сотрудников UFC, которые закрывали его полотенцем. Россиянин за несколько дней смог согнать около 8,5 кг перед завтрашней встречей с американцем Джастином Гэтжи.



Встреча российского бойца Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтджи из Соединенных Штатов должна стать главным событием турнира на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок запланирован на завтра, 24 октября.



Судя по кадрам, сделанным во время церемонии взвешивания, Нурмагомедов оперся на руки сотрудников UFC, которые прикрывали его полотенцем, когда вставал на весы. Запись появилась на странице ESPN MMA в Twitter.



По данным СМИ, готовясь к встрече с американцем, российский боец успел согнать 8,5 кг веса за шесть суток.



Напомним, в течение своей карьеры Хабиб Нурмагомедов смог одержать двадцать восемь побед, не потерпев ни одного поражения. На счету его соперника Гэтжи двадцать две победы, два поединка в MMA он проиграл.



Стоит отметить, что неофициальный титул мировой бойцовской столицы, который ранее удерживал за собой американский Лас-Вегас, в последнее время начал постепенно переходить к Абу-Даби.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 121

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 19.10.2020 08:04 Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP

Рублев в первый раз занял 8 место в рейтинге ATP 18.10.2020 11:23 После победы над Ломаченко Лопес стал абсолютным чемпионом мира по боксу

После победы над Ломаченко Лопес стал абсолютным чемпионом мира по боксу 10.10.2020 17:39 Свентек впервые в карьере выиграла Roland Garros

Свентек впервые в карьере выиграла Roland Garros 7.10.2020 07:44 В Франции идет расследование возможного договорного матча Roland Garros с участием россиянки

В Франции идет расследование возможного договорного матча Roland Garros с участием россиянки 6.10.2020 10:20 В четвертом круге Roland Garros Хачанов проиграл Джоковичу