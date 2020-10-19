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Хабиб не смог самостоятельно подняться на весы
14:22
Фото: хабиб businessinsider.com
Во время церемонии взвешивания чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, вставая на весы, опирался на руки сотрудников UFC, которые закрывали его полотенцем. Россиянин за несколько дней смог согнать около 8,5 кг перед завтрашней встречей с американцем Джастином Гэтжи.
Встреча российского бойца Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтджи из Соединенных Штатов должна стать главным событием турнира на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок запланирован на завтра, 24 октября.
Судя по кадрам, сделанным во время церемонии взвешивания, Нурмагомедов оперся на руки сотрудников UFC, которые прикрывали его полотенцем, когда вставал на весы. Запись появилась на странице ESPN MMA в Twitter.
По данным СМИ, готовясь к встрече с американцем, российский боец успел согнать 8,5 кг веса за шесть суток.
Напомним, в течение своей карьеры Хабиб Нурмагомедов смог одержать двадцать восемь побед, не потерпев ни одного поражения. На счету его соперника Гэтжи двадцать две победы, два поединка в MMA он проиграл.
Стоит отметить, что неофициальный титул мировой бойцовской столицы, который ранее удерживал за собой американский Лас-Вегас, в последнее время начал постепенно переходить к Абу-Даби.
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