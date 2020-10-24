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Под Калугой двое подростков погибли в вылетевшей в кювет машине


24.10.2020 23:19
Под Калугой двое подростков погибли в вылетевшей в кювет машинеФото: vk.com

Правоохранительные органы Калужской области приступили к выяснению обстоятельств смертельного ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2109.

По данным региональных СМИ, в субботу вечером машина вылетела в кювет на дороге, которая соединяет трассу М3 "Украина" и населенный пункт Думиничи.

Со ссылкой на представителей местного полицейского главка сообщается, что жертвами аварии стали подростки шестнадцати и четырнадцати лет. От полученных травм они скончались на месте. С места происшествия в больницу также была доставлена 18-летняя пассажирка.

Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются. Пока лишь известно, что "девяткой" управлял 19-летний юноша. Пока он находился за рулем, автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

Автор: Злата Богатова

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