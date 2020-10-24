|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Калугой двое подростков погибли в вылетевшей в кювет машине
24.10.2020 23:19
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Калужской области приступили к выяснению обстоятельств смертельного ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2109.
По данным региональных СМИ, в субботу вечером машина вылетела в кювет на дороге, которая соединяет трассу М3 "Украина" и населенный пункт Думиничи.
Со ссылкой на представителей местного полицейского главка сообщается, что жертвами аварии стали подростки шестнадцати и четырнадцати лет. От полученных травм они скончались на месте. С места происшествия в больницу также была доставлена 18-летняя пассажирка.
Обстоятельства трагического инцидента устанавливаются. Пока лишь известно, что "девяткой" управлял 19-летний юноша. Пока он находился за рулем, автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|