Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Челябинске родители выбросили в реку тело умершего младенца

23.10.2020 20:25

Фото: livejournal.com



Первоначально мать ребенка утверждала, что он мог быть похищен и даже обратилась в полицию с соответствующим заявлением, передает ТАСС.



Приступив к разбирательству, правоохранители опрашивали родителей, после чего появилась версия о их причастности к гибели младенца.



Следственные органы Челябинской области уже возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка. Как пояснили представители регионального СУ СК, речь идет о ч. 2 ст. 105 ("Убийство").



По версии следствия, после того, как младенец скончался, родители решили избавиться от его тела. В этих целях они просто выбросили останки ребенка в реку Миасс. После этого они обратились в полицию, заявив о том, что малыша якобы могли похитить.



В ходе предварительного разбирательства мать ребенка призналась в содеянном, сразу после чего была задержана. Останки младенца были найдены с учетом ее показаний. Причины смерти предстоит усстановить экспертам.



Известно также, что проверку после случившегося уже проводит прокуратура Челябинской области. Ведомство намерено выяснить, как соцработники работали с мужчиной и женщиной, являющимися фигурантами этого уголовного дела.



В сообщении, которое было распространено пресс-центром надзорного ведомства, отмечается, что семейство было неблагополучным и ранее состояло на соответствующем учете.



Автор: Злата Богатова

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