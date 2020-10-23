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В Челябинске родители выбросили в реку тело умершего младенца
23.10.2020 20:25
Фото: livejournal.com
Первоначально мать ребенка утверждала, что он мог быть похищен и даже обратилась в полицию с соответствующим заявлением, передает ТАСС.
Приступив к разбирательству, правоохранители опрашивали родителей, после чего появилась версия о их причастности к гибели младенца.
Следственные органы Челябинской области уже возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка. Как пояснили представители регионального СУ СК, речь идет о ч. 2 ст. 105 ("Убийство").
По версии следствия, после того, как младенец скончался, родители решили избавиться от его тела. В этих целях они просто выбросили останки ребенка в реку Миасс. После этого они обратились в полицию, заявив о том, что малыша якобы могли похитить.
В ходе предварительного разбирательства мать ребенка призналась в содеянном, сразу после чего была задержана. Останки младенца были найдены с учетом ее показаний. Причины смерти предстоит усстановить экспертам.
Известно также, что проверку после случившегося уже проводит прокуратура Челябинской области. Ведомство намерено выяснить, как соцработники работали с мужчиной и женщиной, являющимися фигурантами этого уголовного дела.
В сообщении, которое было распространено пресс-центром надзорного ведомства, отмечается, что семейство было неблагополучным и ранее состояло на соответствующем учете.
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