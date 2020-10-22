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В Москве из фонда Рахманинова похитили 1,7 млн рублей
22.10.2020 22:08
Фото: smi2.net
Правоохранительные органы столицы приступили к проверке после заявления главы фонда, передает ТАСС. Как стало известно, в полицию обратилась руководитель организации, созданной в целях сохранения наследия выдающегося отечественного композитора Сергея Рахманинова.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы отмечается, что накануне в полицию поступил сигнал от руководителя фонда. По ее словам, в прошлом году была оформлена доверенность для открытия счета для улучшения финансово-хозяйственной деятельности организации. В тот момент объем средств составлял порядка 2,7 млн рублей.
Как показала проверка, со счетов фонда исчезло более половины находившихся там денег - около 1,7 млн рублей. Правоохранительные структуры российской столицы приступили к проверке по факту заявление об исчезновении денежных средств, обстоятельства случившегося выясняют специалисты.
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