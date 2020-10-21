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Путин назвал число погибших в Карабахе
21:26
Фото: vk.com
Президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что в ходе конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе с обеих сторон вооруженного противостояния погибли уже около пяти тысяч человек.
Глава российского государства говорил на эту тему в рамках заседания международного клуба "Валдай".
По словам Владимира Путина, общее количество жертв вооруженного конфликта в Карабахе с обеих сторон - Армении и Азербайджана - уже почти достигло пяти тысяч человек.
Российский лидер подчеркнул при этом, что процесс урегулирования должен подразумевать эффективный поиск конструктивных компромиссов, которые будут приемлемыми как для Баку, так и Еревана. Президент РФ также заявил, что рассчитывает на содействие Соединенных Штатов в разрешении сложившейся в Нагорном Карабахе ситуации.
Ранее в Анкаре заявили о том, что в случае поступления соответствующего запроса от Баку Турция направит войска в зону конфликта в Нагорном Карабахе.
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