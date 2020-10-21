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Турция готова отправить войска в Азербайджан
07:06
Фото: livejournal.com
В случае поступления соответствующего запроса от Баку Анкара направит войска в зону конфликта в Нагорном Карабахе.
Как заявил вице-президент Турции Фуат Октай, глава государства говорил об этом практически с первого дня нового обострения обстановки в регионе.
Турецкий вице-президент Фуат Октай от лица официальной Анкары подтвердил готовность направить военных в Азербайджан, чтобы оказать поддержку Баку в карабахском конфликте. По его словам, президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил об этом с первого дня нового обострения обстановки.
Позиция властей Турции по этому вопросу остается неизменной, подчеркнул Фуат Октай в интервью телевизионному каналу CNN Turk.
В прошлом в Анкаре уже не раз выражали готовность оказать Баку поддержку любого города, как в налаживании переговорного процесса, так и при боевых действиях.
Накануне глава правительства Армении Никол Пашинян призвал сограждан к оружию. По его словам, лишь так его народ добьется урегулирования карабахского конфликта. Обратившись к армянам в прямом эфире в фейсбуке, политик пояснил, что в Азербайджане допускают лишь капитуляцию, для Еревана этот вариант является неприемлемым.
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