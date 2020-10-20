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В США конфискованы древние артефакты из Камеруна
08:01
Фото: rubic.us
В международном аэропорту Майами сотрудниками таможни были изъяты несколько древних каменных резных изделий, которые пытались незаконно вывезти на территорию Соединенных Штатов из Камеруна.
На уникальные предметы предъявили поддельные документы, передает ВВС Africa.
Специалисты, к которым обратились с просьбой провести экспертизу, установили, что речь идет о т.н. монолитах Икома, которые могут быть датированы периодом между 200 и 1000 годами н.э. Скульптуры, выполненные в форме фаллоса, ученые обнаружили ранее неподалеку от города Иком. Историки тогда проводили работы на территории нигерийского штата Кросс-Риверс, который граничит с Камеруном.
В сообщении отмечается, что каждый из уникальных предметов украшен узорами из человеческих лиц и неразборчивыми надписями. По мнению лингвистов, это можно считать доисторической формой письма и визуальной коммуникации.
Как подчеркнули представители таможенной службы, после оформления всех документов ценные артефакты возвратят в Камерун.
Ранее власти Великобритании приняли решение возвратить в Узбекистан шесть древних керамических изразцов, которые в начале года контрабандой пытались ввезти в королевство. До того, как уникальные артефакты вернут в Самарканд, где они ранее украшали мемориальный комплекс Шахи-Зинда, их на два-три месяца выставят в Британском музее.
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