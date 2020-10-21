|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Захватчик банка в Зугдиди покинул здание с тремя заложниками
07:33
Фото: sm-news.ru
Как заявили представители МВД Грузии, в ходе спецоперации удалось освободить всех удерживаемых.
При этом мужчина, ранее захвативший филиал Банка Грузии в городе Зугдиди, покинул здание с тремя заложниками и полицейским.
Сейчас правоохранительные органы продолжают поиск злоумышленника на территории края Самегрело - Земо Сванети. Ранее в СМИ распространились сообщения о задержании захватчика, однако официального подтверждения этих сведений не последовало.
Как указано на официальном сайте МВД Грузии, вместе с нападавшим здание покинули начальник полицейского управления региона Автандил Галдава и трое заложников. Сейчас их местонахождение остается неизвестным. Все остальные заложники, которых удерживали в помещениях банка, освобождены.
ЧП случилось накануне около 14:21 (13:21 по Москве), когда неизвестный мужчина с оружием и гранатой ворвался в здание Банка Грузии, расположенное проспекте Звиада Гамсахурдии города Зугдиди. Взяв в заложники более сорока человек, среди которых были сотрудники и клиенты финансового учреждения, нападавший выдвинул свои требования.
По данным грузинских СМИ, злоумышленник потребовал от властей полмиллиона долларов и безопасного выхода из здания. После того, как полиция вступила в переговоры с нападавшим, он начал постепенно освобождать некоторых заложников.
Информации о личности преступника из официальных источников пока не поступало.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|