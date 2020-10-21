Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Захватчик банка в Зугдиди покинул здание с тремя заложниками

07:33

Фото: sm-news.ru



Как заявили представители МВД Грузии, в ходе спецоперации удалось освободить всех удерживаемых.



При этом мужчина, ранее захвативший филиал Банка Грузии в городе Зугдиди, покинул здание с тремя заложниками и полицейским.



Сейчас правоохранительные органы продолжают поиск злоумышленника на территории края Самегрело - Земо Сванети. Ранее в СМИ распространились сообщения о задержании захватчика, однако официального подтверждения этих сведений не последовало.



Как указано на официальном сайте МВД Грузии, вместе с нападавшим здание покинули начальник полицейского управления региона Автандил Галдава и трое заложников. Сейчас их местонахождение остается неизвестным. Все остальные заложники, которых удерживали в помещениях банка, освобождены.



ЧП случилось накануне около 14:21 (13:21 по Москве), когда неизвестный мужчина с оружием и гранатой ворвался в здание Банка Грузии, расположенное проспекте Звиада Гамсахурдии города Зугдиди. Взяв в заложники более сорока человек, среди которых были сотрудники и клиенты финансового учреждения, нападавший выдвинул свои требования.



По данным грузинских СМИ, злоумышленник потребовал от властей полмиллиона долларов и безопасного выхода из здания. После того, как полиция вступила в переговоры с нападавшим, он начал постепенно освобождать некоторых заложников.



Информации о личности преступника из официальных источников пока не поступало.



Автор: Злата Богатова

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