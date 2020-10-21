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В Новосибирске умерла девушка, упавшая с дамбы ГЭС во время фотосессии
21.10.2020 14:19
Фото: tayga.info
Врачам не удалось спасти девушку 1997 г.р., которая была экстренно госпитализирована в реанимацию после ЧП на дамбе Новосибирской ГЭС.
Спасатели продолжают поиски пропавшего молодого человека, передает агентство "Интерфакс".
Как рассказала журналистам старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анастасия Кулешова, ЧП случилось 20 октября. На территории Советского района Новосибирска на дамбе ГЭС в ночное время устроили фотосъемку молодые люди. Их было четверо - двое мужчин и две девушки.
После того, как вниз упал молодой человек 1994 г.р., второй пытался ему помочь и тоже оказался в воде. Тогда девушки, связав несколько предметов собственной одежды, пытались протянуть своим спутникам это подобие каната. В тот момент одна из них упала в воду.
Прибывшие к дамбе спасатели вытащили девушку на берег. К тому времени из воды при помощи очевидцев также смог выбраться один из мужчин. Второй пока считается пропавшим без вести.
Следственные органы региона приступили к проверке по факту трагического происшествия.
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