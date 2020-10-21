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Под Новосибирском погибли 28-летняя женщина и ее трехмесячная дочь
21.10.2020 09:04
Фото: smi2.net
Обстоятельства трагического происшествия устанавливают правоохранительные органы региона.
В частности, к проверке приступила Барабинская межрайонная прокуратура.
Организована проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с гибелью младенца, информирует прокуратура Новосибирской области.
ЧП случилось в минувший понедельник, 19 октября, в городе Барабинске. В квартире одного из жилых домов были найдены тела проживавшей там 28-летней женщины и ее ребенка, появившегося на свет лишь около трех месяцев назад.
Информации о причинах смерти из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что сейчас региональное СУ СКР проводит доследственную проверку. Осуществление ее и итоги поставлены в прокуратуре на контроль. Надзорное ведомство также намерено проверить исполнение действующего законодательства о несовершеннолетних соответствующими местными госорганами и учреждениями системы профилактики.
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