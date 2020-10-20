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Скончался протоиерей Димитрий Смирнов
08:12
Фото: babr24.net
Умер почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.
Священнослужителю было шестьдесят девять лет. О его кончине в своем телеграм-канале рассказал пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) Василий Рулинский.
По словам Рулинского, он только что узнал о смерти отца Димитрия Смирнова. Владыка Пантелеимон (Шатов), являющийся председателем Синодального отдела, уже совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию в Южно-Сахалинске.
В минувшем мае стало известно о том, что Смирнов заразился коронавирусом. Позже в прессе начали появляться сообщения о том, что состояние протоиерея ухудшилось, даже распространялись сведения о его кончине. Представители РПЦ, опровергая эти публикации, отмечали, что сам Смирнов реагирует на них с юмором.
Не так давно священник Федор Лукьянов, сменивший протоиерея на посту главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, отмечал, что отцу Димитрию предстоит продолжать борьбу с последствиями этого заболевания, но уже есть положительная динамика.
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