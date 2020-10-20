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Под Вологдой при крушении вертолета погиб гендиректор АО «Дед Мороз»


20.10.2020 21:18
Под Вологдой при крушении вертолета погиб гендиректор АО «Дед Мороз»Фото: vk.com

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подтвердил сведения о гибели руководителя АО "Дед Мороз" Олега Васильева.

Глава организации стал жертвой крушения вертолета, когда направлялся в командировку в Великий Устюг.

Как написал Олег Кувшинников в соцсети, лишь вчера шли обсуждения планов по развитию Вотчины Деда Мороза, "а сегодня не стало гендиректора Олега Васильева". Глава акционерного общества находился в вертолете, который рухнул в реку Сухона неподалеку от населенного пункта Бобровское.

Сигнал об авиакатастрофе на территории Нюксенецкого района поступил в экстренные службы около 12:10. На борту разбившегося четырехместного легкомоторного вертолета Robinson R44 в тот момент находились два человека - мужчина и женщина. Выжить никому не удалось.

Сведений о том, что могло стать причиной крушения, из официальных источников пока не поступало. Специалисты приступили к выяснению всех обстоятельств трагического происшествия. Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам проверки, которую уже проводят следственные органы региона.

Начиная с 2012 года Васильев был замгубернатора Вологодской области по вопросам общего и профессионального образования, здравоохранения, культуры и охраны объектов культурного наследия, и занимал этот пост вплоть до сентября прошлого года. Позднее его назначили руководителем АО "Дед Мороз" - бюджетного учреждения, которому переданы объекты вотчины Деда Мороза.

В качестве учредителя этого акционерного общества выступает правительство Вологодской области. Вотчина представляет собой популярный туристический объект, который был создан в рамках проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза". Комплекс включает в себя дом и зоосад Деда Мороза, Тропу сказок и многие другие объекты. Каждый год он принимает порядка трехсот тысяч гостей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

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