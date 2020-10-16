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В Париже по делу об убийстве педагога задержали девять человек
11:40
Фото: v-moldove.ru
Вскоре после преступления французская полиция задержала четырех человек, а спустя несколько часов под стражу были взяты еще пятеро.
Все они могут быть причастны к расправе над школьным учителем, сообщает Le Monde.
В рамках расследования убийства исламским радикалом школьного учителя, которое произошло накануне в пригороде Парижа, полиция задержала девять человек. Как пишет сегодня газета Le Monde, в их числе - родители одной из студенток колледжа.
Кроме того, под стражу были взяты несколько знакомых подозреваемого. Лица из окружения предполагаемого убийцы не являются его родственниками, уточняется со ссылкой на правоохранительные органы Парижа.
Ранее подозреваемого застрелили в городе Эраньи, расположенном близ французской столицы. Расследование убийства учителя осуществляет антитеррористическая прокуратура.
По данным СМИ, с педагогом мог расправиться уроженец Москвы 2002 г.р., имеющий чеченские корни. Отмечается, что в прошлом он не попадал в поле зрения полицейских или спецслужб, которые занимаются антитеррористической деятельностью. Со ссылкой на оказания очевидцев также сообщается, что перед убийством молодой человек якобы кричал "Аллах акбар".
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