Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Париже по делу об убийстве педагога задержали девять человек

11:40

Фото: v-moldove.ru



Вскоре после преступления французская полиция задержала четырех человек, а спустя несколько часов под стражу были взяты еще пятеро.



Все они могут быть причастны к расправе над школьным учителем, сообщает Le Monde.



В рамках расследования убийства исламским радикалом школьного учителя, которое произошло накануне в пригороде Парижа, полиция задержала девять человек. Как пишет сегодня газета Le Monde, в их числе - родители одной из студенток колледжа.



Кроме того, под стражу были взяты несколько знакомых подозреваемого. Лица из окружения предполагаемого убийцы не являются его родственниками, уточняется со ссылкой на правоохранительные органы Парижа.



Ранее подозреваемого застрелили в городе Эраньи, расположенном близ французской столицы. Расследование убийства учителя осуществляет антитеррористическая прокуратура.



По данным СМИ, с педагогом мог расправиться уроженец Москвы 2002 г.р., имеющий чеченские корни. Отмечается, что в прошлом он не попадал в поле зрения полицейских или спецслужб, которые занимаются антитеррористической деятельностью. Со ссылкой на оказания очевидцев также сообщается, что перед убийством молодой человек якобы кричал "Аллах акбар".



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 125

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 00:04 На Кубе в ресторане пытались убить гражданку РФ

На Кубе в ресторане пытались убить гражданку РФ 16.10.2020 22:39 Французского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророка

Французского учителя обезглавили за показ школьникам карикатур на пророка 16.10.2020 22:08 В Кирово-Чепецке умер второй рабочий, отравившийся фтором

В Кирово-Чепецке умер второй рабочий, отравившийся фтором 15.10.2020 22:26 На западе Москвы пропала 12-летняя школьница

На западе Москвы пропала 12-летняя школьница 13.10.2020 23:42 Новосибирского полицейского подозревают в убийстве трансгендера