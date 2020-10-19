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Скончалась Ирина Скобцева
12:25
Фото: starsity.ru
Ушла из жизни народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, вдова выдающегося советского кинематографиста Сергея Бондарчука.
Известной актрисе было девяносто три года.
Сведения о кончине Ирины Скобцевой подтвердила PR-директор Art Pictures Studio Мария Далакян.
Ирина Скобцева родилась в Туле. Окончив исторический факультет МГУ и получив диплом искусствоведа, она начала выходить на сцену студенческого театра. Позднее Скобцева окончила Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Александра Карева. В годы учебы в Школе-студии МХАТ актриса познакомилась с Сергеем Бондарчуком. В 1959 году пара сыграла свадьбу. Супруги вырастили двух детей - Елену Бондарчук и Федора Бондарчука.
Кинодебют актрисы состоялся в 1955 году, когда она перевоплотилась в Дездемону для фильма "Отелло" режиссера Сергея Юткевича. В общей сложности Скобцева успела сыграть в более чем семидесяти картинах, включая многосерийные. Среди наиболее популярных лент с участием актрисы нельзя не вспомнить такие известные фильмы как "Я шагаю по Москве", "Они сражались за Родину", "Война и мир".
В последний раз Ирина Скобцева снималась в 2016 году, участвуя в создании детективного фильма "Опасные каникулы" Ольги Беляевой.
Ранее стало известно о смерти основателя и художественного руководителя театра "Тень" Ильи Эпельбаума. Как сообщил его давний друг, поэт и писатель Лев Рубинштейн, режиссер попал в больницу несколько дней назад, подтвердилось заражение коронавирусом.
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