Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Скончалась Ирина Скобцева

12:25

Фото: starsity.ru



Ушла из жизни народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, вдова выдающегося советского кинематографиста Сергея Бондарчука.



Известной актрисе было девяносто три года.



Сведения о кончине Ирины Скобцевой подтвердила PR-директор Art Pictures Studio Мария Далакян.



Ирина Скобцева родилась в Туле. Окончив исторический факультет МГУ и получив диплом искусствоведа, она начала выходить на сцену студенческого театра. Позднее Скобцева окончила Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Александра Карева. В годы учебы в Школе-студии МХАТ актриса познакомилась с Сергеем Бондарчуком. В 1959 году пара сыграла свадьбу. Супруги вырастили двух детей - Елену Бондарчук и Федора Бондарчука.



Кинодебют актрисы состоялся в 1955 году, когда она перевоплотилась в Дездемону для фильма "Отелло" режиссера Сергея Юткевича. В общей сложности Скобцева успела сыграть в более чем семидесяти картинах, включая многосерийные. Среди наиболее популярных лент с участием актрисы нельзя не вспомнить такие известные фильмы как "Я шагаю по Москве", "Они сражались за Родину", "Война и мир".



В последний раз Ирина Скобцева снималась в 2016 году, участвуя в создании детективного фильма "Опасные каникулы" Ольги Беляевой.



Ранее стало известно о смерти основателя и художественного руководителя театра "Тень" Ильи Эпельбаума. Как сообщил его давний друг, поэт и писатель Лев Рубинштейн, режиссер попал в больницу несколько дней назад, подтвердилось заражение коронавирусом.



Автор: Злата Богатова

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