Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Nestle заявили, что перевели на удаленку более 50% офиса в Москве

19:22

Фото: inruza.ru



Руководство компании Nestle в России выполнило указ столичного мэра Сергея Собянина, согласно которому требовалось отправить на удаленный режим работы по меньшей мере 30% сотрудников.



Однако у организации возникли трудности с предоставлением властям соответствующих сведений, передает агентство "Интерфакс".



Как сообщили в пресс-службе компании "Нестле Россия", в удаленном режиме у них на сегодняшний день трудится уже более 50% работников московского офиса. Списки таких сотрудников составлены и готовы к предоставлению властям. Вместе с тем, у организации возникли некие технические сложности: загрузить требуемые сведения на портал mos.ru пока не удалось, хотя процесс продолжается с 12 октября. Сейчас предпринимаются все возможные действия для загрузки информации, пояснили в компании.



Представители Nestle подчеркнули, что уже не раз обращались за технической поддержкой в соответствующие службы. Однако проблема все еще сохраняется. В компании заверили, что открыты к сотрудничеству со столичной администрацией, и выразили готовность максимально оперативно предоставить все необходимые данные в каком-либо альтернативном формате, если им так и не окажут "поддержку в загрузке" сведений.



Ранее стало известно о том, что компанию "Нестле Россия" могут первой в Москве оштрафовать за нарушение указа мэра на 300 тыс. рублей. Речь идет о распоряжении отправить сотрудников на удаленную работу из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В минувшем сентябре в администрации Москвы объявили о таких мерах в связи с наступлением сезона ОРВИ, который в этом году совпал с увеличением количества зараженных коронавирусом. Соответствующие письма от имени столичного мэра Сергея Собянина были разосланы крупным предприятиям города.



Автор: Злата Богатова

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