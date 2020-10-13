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В китайском Циндао за двое суток проверили на COVID-19 более 3 млн жителей
13.10.2020 11:56
Фото: vk.com
После того, как в китайском городе Циндао были выявлены три случая инфицирования коронавирусом, на COVID-19 за два дня проверили более трех миллионов жителей.
Об этом рассказали в муниципальной комиссии по здравоохранению.
Как указано на сайте комиссии, по состоянию на 08:00 (03.00 по Москве) вторника, 13 октября, в Циндао удалось собрать в общей сложности 3 078 528 образцов. Специалисты продолжают тестирование на нуклеиновую кислоту, и по 1 107 883 тестам результаты уже готовы.
По данным представителей местных властей, кроме случаев, которые были подтверждены в лабораториях ранее, инфицированных не выявили. Отмечается также, что у носителей коронавируса до сих пор не проявилось никаких симптомов заболевания.
Три положительных теста в Циндао, где проживает более девяти миллионов человек, зафиксировали после окончания длинных выходных по случаю Дня образования КНР и Праздника середины осени. Власти города намерены продолжать тестирование, чтобы проверить всех жителей.
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