Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В китайском Циндао за двое суток проверили на COVID-19 более 3 млн жителей

13.10.2020 11:56

Фото: vk.com



После того, как в китайском городе Циндао были выявлены три случая инфицирования коронавирусом, на COVID-19 за два дня проверили более трех миллионов жителей.



Об этом рассказали в муниципальной комиссии по здравоохранению.



Как указано на сайте комиссии, по состоянию на 08:00 (03.00 по Москве) вторника, 13 октября, в Циндао удалось собрать в общей сложности 3 078 528 образцов. Специалисты продолжают тестирование на нуклеиновую кислоту, и по 1 107 883 тестам результаты уже готовы.



По данным представителей местных властей, кроме случаев, которые были подтверждены в лабораториях ранее, инфицированных не выявили. Отмечается также, что у носителей коронавируса до сих пор не проявилось никаких симптомов заболевания.



Три положительных теста в Циндао, где проживает более девяти миллионов человек, зафиксировали после окончания длинных выходных по случаю Дня образования КНР и Праздника середины осени. Власти города намерены продолжать тестирование, чтобы проверить всех жителей.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 13.10.2020 21:30 В Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовности

В Севастополе из-за сокращения запасов воды ввели режим повышенной готовности 13.10.2020 13:15 Новый суточный рекорд заражения коронавирусом установлен в России

Новый суточный рекорд заражения коронавирусом установлен в России 12.10.2020 23:08 В Портленде протестующие демонтировали статуи Рузвельта и Линкольна

В Портленде протестующие демонтировали статуи Рузвельта и Линкольна 12.10.2020 22:40 Милиция Минска использовала спецсредства для разгона пенсионеров

Милиция Минска использовала спецсредства для разгона пенсионеров 12.10.2020 10:54 В России выявили еще 13 592 случаев COVID-19