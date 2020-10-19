|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В горах Алтая найден погибшим второй участник группы по учету животных
19.10.2020 15:22
Фото: images-on-off.com
Двое сотрудников комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, пропавшие в ходе плановых мероприятий по учету особей, попали под лавину.
Сотрудники МЧС сейчас решают вопросы, связанные с вывозом тела погибшего члена группы, передает ТАСС.
Как рассказали представители ГУ МЧС по Республике Алтай, в поисковой операции было задействовано девять человек, включая сотрудников Сайлюгемского нацпарка и полицейские. Ранее стало известно о том, что нашли погибшим первого члена поисковой группы. Сейчас решается вопрос о вывозе останков погибшего эколога в Горно-Алтайск.
ЧП случилось в Кош-Агачском районе, когда двое сотрудников группы в условленное место не встретились с коллегами и перестали выходить на связь. Экологи осуществляли учет поголовья сибирского горного козла и горного барана.
Учет животных на территории Сайлюгемского национального парка проводился двумя группами экологов по заранее утвержденным графикам. По факту исчезновения двух человек ранее уже начали проверку следственные органы региона.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|