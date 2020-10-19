Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В горах Алтая найден погибшим второй участник группы по учету животных

19.10.2020 15:22

Фото: images-on-off.com



Двое сотрудников комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай, пропавшие в ходе плановых мероприятий по учету особей, попали под лавину.



Сотрудники МЧС сейчас решают вопросы, связанные с вывозом тела погибшего члена группы, передает ТАСС.



Как рассказали представители ГУ МЧС по Республике Алтай, в поисковой операции было задействовано девять человек, включая сотрудников Сайлюгемского нацпарка и полицейские. Ранее стало известно о том, что нашли погибшим первого члена поисковой группы. Сейчас решается вопрос о вывозе останков погибшего эколога в Горно-Алтайск.



ЧП случилось в Кош-Агачском районе, когда двое сотрудников группы в условленное место не встретились с коллегами и перестали выходить на связь. Экологи осуществляли учет поголовья сибирского горного козла и горного барана.



Учет животных на территории Сайлюгемского национального парка проводился двумя группами экологов по заранее утвержденным графикам. По факту исчезновения двух человек ранее уже начали проверку следственные органы региона.



Автор: Злата Богатова

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