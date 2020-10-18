ИнтерНовости - новости в стране и мире
Следствие дополнительно проверит обстоятельства гибели Марцинкевича
Следствие дополнительно проверит обстоятельства гибели Марцинкевича
В Армении заявили, что Азербайджан нарушил перемирие в Нагорном Карабахе
В Армении заявили, что Азербайджан нарушил перемирие в Нагорном Карабахе
Минпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в школах
Минпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в школах
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Эрдоган: Армению вооружают Россия, США и ФранцияЭрдоган: Армению вооружают Россия, США и Франция
Умер болевший COVID-19 сити-менеджер ЯлтыУмер болевший COVID-19 сити-менеджер Ялты
Минпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в школахМинпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в школах
Глава NASA убежден, что шансы обнаружить на Марсе следы жизни растутГлава NASA убежден, что шансы обнаружить на Марсе следы жизни растут
Названы книги, которые помогают пережить стрессНазваны книги, которые помогают пережить стресс

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Смерть певицы осенью, Агата БулгаковаСмерть певицы осенью, Агата Булгакова
НЕ «Наташа»НЕ «Наташа»
Вкусный, простой яблочный пирог.Вкусный, простой яблочный пирог.
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Эрдоган: Армению вооружают Россия, США и Франция


18.10.2020 21:46
Эрдоган: Армению вооружают Россия, США и ФранцияФото: ynet.co.il

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, Франция и Соединенные Штаты оказывают Армении поддержку в виде поставок оружия, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Представитель Анкары при этом обвинил Ереван в повторном срыве условий перемирия, которое, как предполагалось, должно было вступить в силу сегодня, 18 октября.

По словам турецкого лидера, в Армению сейчас поставляют разнообразное вооружение сопредседатели Минской группы ОБСЕ. На эту тему Реджеп Тайип Эрдоган высказался, когда выступал в ходе съезда своей партии, который состоялся в провинции Ширнак. Как цитирует слова Эрдогана Haberler, "минское трио" - Москва, Париж и Вашингтон - встало на сторону Еревана.

Представитель Анкары также подчеркнул, что ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня, объявленный с сегодняшнего дня в Нагорном Карабахе.

Ранее глава Турции заявил о том, что не намерен признавать Крым российским. При этом Эрдоган назвал Украину ключевым государством с точки зрения "обеспечения стабильности и безопасности нашего региона".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

Бетельгейзе оказалась не такой, как думали ученыеБетельгейзе оказалась не такой, как думали ученые
В Армении заявили, что Азербайджан нарушил перемирие в Нагорном КарабахеВ Армении заявили, что Азербайджан нарушил перемирие в Нагорном Карабахе
Узбекистану вернут вывезенные за рубеж уникальные керамические изразцыУзбекистану вернут вывезенные за рубеж уникальные керамические изразцы
Следствие дополнительно проверит обстоятельства гибели МарцинкевичаСледствие дополнительно проверит обстоятельства гибели Марцинкевича
Ученые установили максимально возможную скорость звукаУченые установили максимально возможную скорость звука

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru