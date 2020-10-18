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Эрдоган: Армению вооружают Россия, США и Франция
18.10.2020 21:46
Фото: ynet.co.il
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, Франция и Соединенные Штаты оказывают Армении поддержку в виде поставок оружия, заявил глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Представитель Анкары при этом обвинил Ереван в повторном срыве условий перемирия, которое, как предполагалось, должно было вступить в силу сегодня, 18 октября.
По словам турецкого лидера, в Армению сейчас поставляют разнообразное вооружение сопредседатели Минской группы ОБСЕ. На эту тему Реджеп Тайип Эрдоган высказался, когда выступал в ходе съезда своей партии, который состоялся в провинции Ширнак. Как цитирует слова Эрдогана Haberler, "минское трио" - Москва, Париж и Вашингтон - встало на сторону Еревана.
Представитель Анкары также подчеркнул, что ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня, объявленный с сегодняшнего дня в Нагорном Карабахе.
Ранее глава Турции заявил о том, что не намерен признавать Крым российским. При этом Эрдоган назвал Украину ключевым государством с точки зрения "обеспечения стабильности и безопасности нашего региона".
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