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Турция не будет признавать Крым частью России
16.10.2020 23:15
Фото: ynet.co.il
Турция, как и прежде, не собирается признавать аннексию Крыма, заявил Реджеп Тайип Эрдоган.
Глава турецкого государства говорил об этом во время совместной пресс-конференции с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Как стало известно, президент Турции назвал Украину ключевым государством с точки зрения "обеспечения стабильности и безопасности нашего региона". По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, в прошлом Анкара всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины, и в будущем намерена придерживаться той же позиции.
Представитель Анкары также выразил намерение совместно с Киевом оказывать поддержку крымским татарам.
Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь выразил турецкому коллеге благодарность за готовность принять участие в масштабном проекте "Крымская платформа". Целью его является возвращение полуострова под контроль киевских властей.
Ранее депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил о том, что в 2014 году Киев сам принял решение отказаться от Крыма и Донбасса. По его мнению, этот шаг был осознанным, именно благодаря ему бывший президент Украины Петр Порошенко одержал победу на первом туре выборов.
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