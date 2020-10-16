Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Турция не будет признавать Крым частью России

16.10.2020 23:15

Фото: ynet.co.il



Турция, как и прежде, не собирается признавать аннексию Крыма, заявил Реджеп Тайип Эрдоган.



Глава турецкого государства говорил об этом во время совместной пресс-конференции с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.



Как стало известно, президент Турции назвал Украину ключевым государством с точки зрения "обеспечения стабильности и безопасности нашего региона". По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, в прошлом Анкара всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины, и в будущем намерена придерживаться той же позиции.



Представитель Анкары также выразил намерение совместно с Киевом оказывать поддержку крымским татарам.



Украинский президент Владимир Зеленский в свою очередь выразил турецкому коллеге благодарность за готовность принять участие в масштабном проекте "Крымская платформа". Целью его является возвращение полуострова под контроль киевских властей.



Ранее депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил о том, что в 2014 году Киев сам принял решение отказаться от Крыма и Донбасса. По его мнению, этот шаг был осознанным, именно благодаря ему бывший президент Украины Петр Порошенко одержал победу на первом туре выборов.



Автор: Злата Богатова

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