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В Армении заявили, что Азербайджан нарушил перемирие в Нагорном Карабахе


09:08
В Армении заявили, что Азербайджан нарушил перемирие в Нагорном КарабахеФото: livejournal.com

Минобороны Армении обвиняет Азербайджан в нарушении перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Шушан Степанян.

Пресс-секретарь военного министерства Армении написала в своем телеграм-канале, что ВС Азербайджана вели артобстрел в северном направлении с 0:04 до 2:45 воскресенья (с 23:04 субботы до 1:45 по Москве). Кроме того, велся ракетный обстрел в южном направлении, отметила в своем сообщении Шушан Степанян.

В Баку тем временем заявили о том, что их целью "является освобождение всех земель". В прошлом об этом уже не раз говорил президент страны, напомнила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. По ее словам, суть гуманитарного перемирия заключалась лишь в том, чтобы осуществить обмен пленными и телами погибших, но это не завершение войны.

В эфире телевизионного канала CNN Turk Абдуллаева подчеркнула, что ВС Азербайджана будут идти до конца, а перемирие "ни в коем случае не должно комментироваться как прекращение освобождения наших земель".

Накануне, 17 октября, стороны смогли договориться о прекращении огня, начиная с 00.00 18 октября (23:00 минувшей субботы по Москве).

До этого предпринималась попытка объявить гуманитарное перемирие 10 октября, но она была сорвана уже спустя несколько минут после намеченного срока.

Ранее в Баку заявили о том, что ВС Азербайджана уничтожили ЗРК С-300 Армении. Военное министерство опубликовало на своем сайте соответствующие видеокадры, на которых был запечатлен удар по зенитно-ракетному комплексу ВС Армении.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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