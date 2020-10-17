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В Армении заявили, что Азербайджан нарушил перемирие в Нагорном Карабахе
09:08
Фото: livejournal.com
Минобороны Армении обвиняет Азербайджан в нарушении перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Шушан Степанян.
Пресс-секретарь военного министерства Армении написала в своем телеграм-канале, что ВС Азербайджана вели артобстрел в северном направлении с 0:04 до 2:45 воскресенья (с 23:04 субботы до 1:45 по Москве). Кроме того, велся ракетный обстрел в южном направлении, отметила в своем сообщении Шушан Степанян.
В Баку тем временем заявили о том, что их целью "является освобождение всех земель". В прошлом об этом уже не раз говорил президент страны, напомнила официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева. По ее словам, суть гуманитарного перемирия заключалась лишь в том, чтобы осуществить обмен пленными и телами погибших, но это не завершение войны.
В эфире телевизионного канала CNN Turk Абдуллаева подчеркнула, что ВС Азербайджана будут идти до конца, а перемирие "ни в коем случае не должно комментироваться как прекращение освобождения наших земель".
Накануне, 17 октября, стороны смогли договориться о прекращении огня, начиная с 00.00 18 октября (23:00 минувшей субботы по Москве).
До этого предпринималась попытка объявить гуманитарное перемирие 10 октября, но она была сорвана уже спустя несколько минут после намеченного срока.
Ранее в Баку заявили о том, что ВС Азербайджана уничтожили ЗРК С-300 Армении. Военное министерство опубликовало на своем сайте соответствующие видеокадры, на которых был запечатлен удар по зенитно-ракетному комплексу ВС Армении.
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