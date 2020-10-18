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Водолазы привлечены к поиску пропавших с катера в Баренцевом море
18.10.2020 21:28
Фото: rl0.ru
В губе Вайда Баренцева моря в районе полуострова Рыбачий в Печенгском муниципальном округе Мурманской области продолжаются мероприятия по поиску трех человек.
ЧП случилось накануне после опрокидывания катера.
Как рассказали представители ГУ МЧС РФ по Мурманской области, в поисковой операции задействованы водолазы. В мероприятиях участвуют сотрудники регионального арктического комплексного аварийно-спасательного центра. На суше продолжают обследовать береговую линию, сообщили в ведомстве.
В спасательной операции также принимают участие пограничники и экипажи судов, откликнувшихся на сигнал бедствия, пояснили представители МЧС.
ЧП случилось вечером минувшей субботы, 17 октября, когда в губе Вайда Баренцева моря перевернулся, а потом затонул катер "Юбилейный". На его борту в тот момент находились десять человек. После крушения семь человек удалось спасти, еще трое числятся без вести пропавшими.
По факту случившегося региональные следственные органы уже возбудили уголовное дело. Причины и обстоятельства инцидента выясняют специалисты.
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