Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Минпросвещения не планирует вводить жесткие ограничения в школах

18.10.2020 17:20

Фото: kapital.kz



Как заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, ведомство осуществляет ежедневный онлайн-мониторинг. С учетом эпидемиологической обстановки постоянно отслеживается и анализируется ситуация в регионах, сообщает ТАСС.



На сегодняшний день число школ, которые были закрыты на карантин из-за COVID-19, составляет чуть более 100, или около 0,31% от общего количества по стране, т.е. "ситуация контролируемая", подчеркнул глава Министерства просвещения РФ.



По словам Сергея Кравцова, "ни о каком локдауне в системе образования речи не идет". В столице и по всей России осуществляются мероприятия, необходимые для защиты здоровья, в соответствии с конкретными показателями в том или ином регионе, с учетом требований и рекомендаций местных органов здравоохранения.



Руководству образовательных учреждений в сложившейся обстановке необходимо учитывать, что изменения учебного графика и сроков каникул при дистанционном формате обучения требует корректировки основной программы. Важно "не допустить пробелы в освоении учебного материала", чтобы все предметы полноценно реализовывались, отметил министр.



Автор: Злата Богатова

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